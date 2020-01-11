Çanakkale rus savaş gemisi azov, çanakkale boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale rus savaş gemisi azov, çanakkale boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Çanakkale rus savaş gemisi azov, çanakkale boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus savaş gemisi Azov, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi Azov, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 15.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rus savaş gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Çanakkale rus savaş gemisi azov, çanakkale boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:32 Kaynak: DHA
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