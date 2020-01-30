Çanakkale rus savaş gemisi 'caesar kunikov', çanakkale boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale rus savaş gemisi 'caesar kunikov', çanakkale boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Çanakkale rus savaş gemisi 'caesar kunikov', çanakkale boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 15.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 16.10 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi 'Caesar Kunikov', boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

Çanakkale rus savaş gemisi 'caesar kunikov', çanakkale boğazı'ndan geçti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:53 Kaynak: DHA
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