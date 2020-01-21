Çanakkale rus savaş gemisi 'caesar kunikov', akdeniz'e iniyor - Son Dakika

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerlerin olduğu görüldü. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.