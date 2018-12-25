Çanakkale Rus Savaş Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Ege Denizi'nden bugün saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi, saat 10.30'da Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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