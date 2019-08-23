Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ÇANAKKALE Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

46 dakika önce

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçip Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçip Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 09.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait, 158 bordo numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü Dağı'nda bulunan 'Dur yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:47 Kaynak: DHA
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