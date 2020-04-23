ÇANAKKALE Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemisine güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Ege Denizi 'nden saat 17.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı 'Saratov' savaş gemisi, saat 18.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi 'Saratov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov' Marmara Denizi 'ne doğru yol aldı.

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