Çanakkale rus savaş gemisi 'orsk' akdeniz'e iniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale rus savaş gemisi 'orsk' akdeniz'e iniyor - Son Dakika

Çanakkale rus savaş gemisi 'orsk' akdeniz'e iniyor

6 saat önce

Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyorÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Akdeniz'e iniyor.

Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Akdeniz'e iniyor. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki askerler dikkat çekti.

Marmara Denizi'nden saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Akdeniz'e iniyor.

Boğazdan geçişi sırasında gemiye, Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM:

Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'nı geçişi sırasında çekilen detay genel görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/Çanakkale (DHA)

Çanakkale rus savaş gemisi 'orsk' akdeniz'e iniyor

Çanakkale, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti
Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı Türkiye'nin BM temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: Güvenliğimiz tehdit edilirse güç kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz Rus basını, İdlib'deki saldırıyı Rus savaş uçaklarının düzenlediğini yazdı

Son Dakika Haberleri
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini
16:33 Harvard'da Anadolu ezgileri
16:00 Derya Uluğ ve Asil Gök şehitlerimiz için şarkı yazdı
15:42 Hercai'nin son bölümünde neler yaşandı?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 17:13:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale rus savaş gemisi 'orsk' akdeniz'e iniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]