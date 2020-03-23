ÇANAKKALE-Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇANAKKALE-Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyor - Son Dakika

ÇANAKKALE-Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyor

7 saat önce

Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyorÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Akdeniz'e iniyor.

Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Akdeniz'e iniyor.

Marmara Denizi'nden saat 12.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Akdeniz'e iniyor.

Boğazdan geçişi sırasında gemiye, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

ÇANAKKALE-Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:24 Kaynak: DHA

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