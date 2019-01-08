Çanakkale Rus Savaş Gemisi 'Severomorsk' Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
Rus Donanması'na ait 619 borda numaralı savaş gemisi 'Severomorsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus Donanması'na ait 619 borda numaralı savaş gemisi 'Severomorsk', Çanakkale Boğazı
'ndan geçti. Marmara Denizi
'ne doğru yol alan geminin güvertesinde can yelekli askerler bulunduğu görüldü.Rus Donanması'na ait 619 borda numaralı savaş gemisi 'Severomorsk', bugün saat 13.30 sıralarında Ege Denizi
'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan savaş gemisine Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Güvertesinde can yelekli askerlerin bulunduğu savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu
'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:13 Kaynak: DHA
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