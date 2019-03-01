Son Dakika Haberleri: Çanakkale Rus ve ABD Gemileri, 15 Dakika Arayla Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Çanakkale Rus ve ABD Gemileri, 15 Dakika Arayla Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

Rus ve ABD gemileri, 15 dakika arayla Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan 15 dakika arayla geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı RFS 490 borda numaralı 'Amiral Essen' güdümlü füze firkateyni ile ABD Donanması'na ait DDG 75 borda numaralı 'Donald Cook' adlı güdümlü füze...

Rus ve ABD gemileri, 15 dakika arayla Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan 15 dakika arayla geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı RFS 490 borda numaralı 'Amiral Essen' güdümlü füze firkateyni ile ABD Donanması'na ait DDG 75 borda numaralı 'Donald Cook' adlı güdümlü füze destroyeri, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı RFS 490 borda numaralı 'Amiral Essen' güdümlü füze firkateyni ile ABD Donanması'na ait DDG 75 borda numaralı 'Donald Cook' adlı güdümlü füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti. İlk olarak Rus savaş gemisi 'Amiral Essen' manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndü. Peşinden de ABD savaş gemisi 'Donald Cook' geldi. Güvertesinde askerlerin nöbet tuttuğu iki savaş gemisine de, boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk sahil güvenlik botu eşlik etti. Rus savaş gemisi saat 16.15 sıralarında, ABD gemisi ise 16.30 sıralarında Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden art arda geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Amiral Essen' ile ABD savaş gemisi 'Donald Cook'un yanı sıra bu sabah saatlerinde de Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:31 Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Usame Bin Ladin'in Oğlunun Başına 1 Milyon Dolar Ödül Koydu Altın Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Fiyatlar

Kusursuz Görüntüsüyle Hayran Bırakan Kim Kardashian, Son Haliyle Hayal Kırıklığı Yaşattı Rus Kargo Gemisi, Güney Kore'de Köprüye Çarptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 19:11:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Rus ve ABD Gemileri, 15 Dakika Arayla Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]