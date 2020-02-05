Çanakkale sağanak yağış ve fırtınaya teslim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale sağanak yağış ve fırtınaya teslim - Son Dakika

Çanakkale sağanak yağış ve fırtınaya teslim

6 saat önce

Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başlayan sağanak yağış ve lodos fırtınası vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Çanakkale sağanak yağış ve fırtınaya teslim, System.String[]

Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başlayan sağanak yağış ve lodos fırtınası vatandaşlara zor anlar yaşattı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden uyarı yapılan Çanakkale'de sağanak yağış ve lodos fırtınası öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle tedbirsiz olarak sokağa çıkan bazı vatandaşların koşarak sığınacak yer aradıkları görüldü. Bazı vatandaşlar ise sokak üzerindeki market ve mağazalarına girerek yağışlı havanın son bulmasını bekledi. Sağanak yağışın yanı sıra dönem dönem etkili olan lodos fırtınası da ildeki hayatı zorlaştırdı. Bazı vatandaşların şiddetli fırtına sebebiyle şemsiyeleri ters döndü, şehir merkezindeki çoğu Çanakkaleli ise yürümekte zorlandı.


Bazı ada seferleri iptal edildi


Kuvvetli fırtına ve sağanak yağış sebebiyle Çanakkale'deki deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hattındaki bazı seferleri iptal etti. Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'de de saat 09.00 seferleri yapılamadı. Bozcaada-Geyikli hattında ise Bozcaada'dan yapılması planlanan saat 07.15 ve 10.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi.


Öte yandan Çanakkale Boğazı, olumsuz hava şartları sebebiyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Bozcaada, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:37 Kaynak: İHA
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