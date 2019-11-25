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Çanakkale sahilinde 45 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:12 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 45 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kocaköy sahilinde yanlarında bot ve motoru bulunan yabancı uyruklular olduğunu belirledi.
Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Bu kişilerin yurt dışına geçişini organize ettiği öne sürülen iki şüpheli ise gözaltına alındı.
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