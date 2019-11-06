Son Dakika Haberleri: Çanakkale sahilinde ölen yaşlı kadının üstünü kumlar kapatınca günlerce fark edilmedi
Son Dakika Güncel Çanakkale sahilinde ölen yaşlı kadının üstünü kumlar kapatınca günlerce fark edilmedi

Çanakkale sahilinde ölen yaşlı kadının üstünü kumlar kapatınca günlerce fark edilmedi

6 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 70 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadının sahilde öldüğü ve bölgedeki lodos fırtınası sebebiyle kumların cesedin üstünü örtmesi sonucu günlerce fark edilemediği öğrenildi.

Çanakkale sahilinde ölen yaşlı kadının üstünü kumlar kapatınca günlerce fark edilmedi, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 70 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadının sahilde öldüğü ve bölgedeki lodos fırtınası sebebiyle kumların cesedin üstünü örtmesi sonucu günlerce fark edilemediği öğrenildi.

70 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve henüz kimliği belirlenemeyen yaşlı vatandaşın 2 gün önce sahile geldiği ve henüz bilinemeyen bir sebeple kafasını sert bir cisme vurarak kumların üzerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Bölgede etkili olan lodos fırtınası sebebiyle sahildeki kumların cesedin üstünü örttüğü ve yaşlı kadının 2 gün boyunca sahilde fark edilemediği ortaya çıktı. Bugün bölgeye balık tutmaya giden bir kişinin cesedi şans eseri görerek emniyet ekiplerine haber vermesi sonucu olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yaşlı kadının kimliği ve ölüm sebebiyle ilgili detaylı araştırmaların devam ettiği açıklandı.

(İHA)

Çanakkale, Lapseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 02:29:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale sahilinde ölen yaşlı kadının üstünü kumlar kapatınca günlerce fark edilmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]