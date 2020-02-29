Çanakkale sahillerinde göçmenlerin bekleyişi sürüyor - Son Dakika
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Çanakkale sahillerinde göçmenlerin bekleyişi sürüyor

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Sokakağzı sahiline gelen bir grup göçmen, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için bekleyişini sürdürüyor.

Çanakkale sahillerinde göçmenlerin bekleyişi sürüyor, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Sokakağzı sahiline gelen bir grup göçmen, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için bekleyişini sürdürüyor.

Sınır kapılarının açılmasının ardından Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, Ayvacık sahillerine gelmeye devam ediyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 30 kişilik grup, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için bot temin etmeyi ve hava şartlarının düzelmesini bekliyor. Bir yardım kuruluşunun gönüllüleri ise, sahilde bekleyen Afgan göçmenlere gıda, giyecek ve battaniye yardımında bulunuyor.

POYRAZ FIRTINASI NEDENİYLE DEMİR ATAN GEMİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Ayvacık sahillerinde sabah saat 09.00 sıralarında poyraz fırtınası sebebiyle kıyıya yaklaşarak demir atan ve Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren 96 metre uzunluğundaki Türk bayraklı "Ümit G." isimli geminin, rüzgarın azalmasının ardından yoluna devam ettiği bildirildi.


- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:36 Kaynak: DHA
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