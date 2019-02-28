Çanakkale Savaş Gemileriyle Aydınlatma Atışları Yapıldı

Mavi Vatan -2019 tatbikatı kapsamında savaş gemileri Saros Körfezi açıklarında aydınlatma atışları yaptı.

Mavi Vatan -2019 tatbikatı kapsamında savaş gemileri Saros Körfezi açıklarında aydınlatma atışları yaptı. Normalde gece sahayı aydınlatmak amacıyla atılan aydınlatma mermileri yoğun tatbikat programı kapsamında gündüz atıldı. Firkateyn ve korvetlerden sahayı aydınlatma amacıyla 100-127 milimetre çapında aydınlatma topları kullanıldı. Körfez açıklarında yaklaşık 6 ile 20 kilometrelik alanda atış yapıldı.



YUNUSLAR TATBİKATA RENK KATTI



Saros Körfezi açıklarında top ve aydınlatma atışları öncesinde savaş gemilerinin seyri sırasında biranda gemi çevresinde 2 adet yunus belirdi. Yunusların, TCG Oruçreis Firkateyni çevresinde bir süre yüzmesi tatbikata renk kattı.

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