"Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi" ziyarete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi' ziyarete açıldı - Son Dakika

"Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi" ziyarete açıldı

6 saat önce

Çanakkale Savaşı'nın onurlu mücadelesini anlatan; savaşan askerlere ait eşyaların sergilendiği "Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Çanakkale Savaşı'nın onurlu mücadelesini anlatan; savaşan askerlere ait eşyaların sergilendiği "Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi" kapılarını ziyaretçilere açtı.


'Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi' 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne sayılı günler kala, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi'nin Pendik'teki binasında ziyaretçilere açıldı.


Açılışa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Kent Konseyi Başkanı Av. Türkan Kurtulmaz Öztürk, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi Başkan Yardımcısı Münir Akkuş, Dernek Başkanı Gazi Oktay Kaya ve dernek üyeleri katıldı.


Açılışta konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Başkan Gökhan Yüksel'in selamlarını ileterek, Kartal Belediyesi'nin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını ifade etti. Uçar, "Tarihe geçen 1915 Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını yaşadığımız bugünlerde müzemizin açılışı hayırlı olsun. Atalarımızın o dönemde nasıl zor şartlarda bir zafer kazandığını ve Çanakkale'yi geçilmez kıldıklarının, bu müze sayesinde genç kuşaklara aktarılmasını diliyorum. Çanakkale'de yitirdiğimiz tüm şehitlerimizi ve bu zaferin mimarlarından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.


2 bin 500 parça savaş malzemesi sergilenecek


Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi Başkanı Gazi Oktay Kaya ise konuşmasında, "Çanakkale Zaferi'mizin 105. yıl dönümünde Çanakkale ruhu ile bu büyük destanı, bir kez daha onurla yaşamak ve yaşatmak için dernek binamız toplantı salonunda 105 yıllık tarihin hatıraları ile dolu Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesini açıyoruz. Çanakkaleli Tarihçi Yazar Sayın Ahmet Uslu'ya Seddülbahir'de bulunan Ahmet Uslu Müzesi'nden derneğimize getirdiğimiz 29 cam masa içerisinde 2.500 parça savaş malzemesini, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin ziyaretine ücretsiz olarak açacağız. 1915 senesinde Çanakkale'de 253 bin vatan evladının kanlarıyla yazılan bu büyük destanı, kuruluş tarihi 1915 olan ve Türkiye'nin ilk Gazi ve Şehit derneği özelliğine sahip Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi'nde yaşatacak olmanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz. Desteklerini bizden esirgemeyen Pendik Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Cin ve Pendik Belediyesi çalışanlarına, Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel ve Kartal Belediyesi çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum" dedi. - İSTANBUL

Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı         
21:43
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum         
20:03
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı         
17:10
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı         
15:58
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin" deyip sebebini açıkladı         
14:26
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti         
13:01
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti         
10:30
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti         
10:04
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı         
08:13
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 22:13:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi" ziyarete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]