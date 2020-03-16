"Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi" ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşı'nın onurlu mücadelesini anlatan; savaşan askerlere ait eşyaların sergilendiği "Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi" kapılarını ziyaretçilere açtı.



'Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi' 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne sayılı günler kala, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi'nin Pendik'teki binasında ziyaretçilere açıldı.



Açılışa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Kent Konseyi Başkanı Av. Türkan Kurtulmaz Öztürk, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi Başkan Yardımcısı Münir Akkuş, Dernek Başkanı Gazi Oktay Kaya ve dernek üyeleri katıldı.



Açılışta konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Başkan Gökhan Yüksel'in selamlarını ileterek, Kartal Belediyesi'nin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını ifade etti. Uçar, "Tarihe geçen 1915 Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını yaşadığımız bugünlerde müzemizin açılışı hayırlı olsun. Atalarımızın o dönemde nasıl zor şartlarda bir zafer kazandığını ve Çanakkale'yi geçilmez kıldıklarının, bu müze sayesinde genç kuşaklara aktarılmasını diliyorum. Çanakkale'de yitirdiğimiz tüm şehitlerimizi ve bu zaferin mimarlarından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.



2 bin 500 parça savaş malzemesi sergilenecek



Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi Başkanı Gazi Oktay Kaya ise konuşmasında, "Çanakkale Zaferi'mizin 105. yıl dönümünde Çanakkale ruhu ile bu büyük destanı, bir kez daha onurla yaşamak ve yaşatmak için dernek binamız toplantı salonunda 105 yıllık tarihin hatıraları ile dolu Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesini açıyoruz. Çanakkaleli Tarihçi Yazar Sayın Ahmet Uslu'ya Seddülbahir'de bulunan Ahmet Uslu Müzesi'nden derneğimize getirdiğimiz 29 cam masa içerisinde 2.500 parça savaş malzemesini, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin ziyaretine ücretsiz olarak açacağız. 1915 senesinde Çanakkale'de 253 bin vatan evladının kanlarıyla yazılan bu büyük destanı, kuruluş tarihi 1915 olan ve Türkiye'nin ilk Gazi ve Şehit derneği özelliğine sahip Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi'nde yaşatacak olmanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz. Desteklerini bizden esirgemeyen Pendik Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Cin ve Pendik Belediyesi çalışanlarına, Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel ve Kartal Belediyesi çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum" dedi. - İSTANBUL