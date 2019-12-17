Çanakkale Savaş Objeleri sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale Savaş Objeleri sergisi - Son Dakika

Çanakkale Savaş Objeleri sergisi

6 saat önce

Çanakkale Savaş Objeleri Sergisi, Çukurova Belediyesi ve özel bir okulun işbirliğiyle açıldı.

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Çanakkale Savaş Objeleri Sergisi, Çukurova Belediyesi ve özel bir okulun işbirliğiyle açıldı.


Çanakkale Savaş Objeleri Sergisi, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi Fuayesinde açıldı. Çukurova Belediyesi ve özel bir okulun işbirliği ile yapılan açılışta konuşan Başkan Soner Çetin, "Çanakkale denilince boğamız düğümleniyor. Duygulanmamak mümkün değil. Bu vatanı kimse bölemez. Çanakkale'yi görünce bunu anlıyoruz. Bu nedenle, bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Yeter ki, Çanakkale ruhunu yaşatalım" diye konuştu.


Başkan Soner Çetin, Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı'nı açtıktan sonra parkın büyük ilgi gördüğünü anlattı. Vatandaşların akın akın parkı gezdiğini, okulların parka turlar düzenlediğini kaydeden Başkan Soner Çetin, "Göreve geldikten sonra Çanakkale'ye gitmek isteyenleri gruplar halinde götürdük. Çok büyük taleple karşılaştık. Biz de böyle bir park açmaya karar verdik. Uzun soluklu bir çalışmanın ardından bu parkı yaptık. Çanakkale'de ne varsa, bu parkta sembolize ettik. Yani bir anlamda Çanakkale'yi Adana'ya getirdik. Çok da güzel oldu. Böylesine bir parkın Türkiye'de örneği yok" şeklinde konuştu.


Törende, özel bir okulun öğrencisi, Çanakkale'de şehit olan Yüzbaşı Mehmet Tevfik'in veda mektubunu okudu. Mektup, törene katılanları duygulandırdı.


Konuşmaların ardından Başkan Soner Çetin ve okul yöneticileri serginin açılışını gerçekleştirdi ve beraberindekilerle birlikte sembolik şehitlik anıtına karanfil bıraktı. - ADANA

Soner Çetin, Çanakkale, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:01 Kaynak: İHA
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