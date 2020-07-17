Çanakkale Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi - Son Dakika

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın yer aldığı Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, 14 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Çanakkale Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen 50 santim uzunluğunda ve 15 santim çapında patlamamış top mermisi buldu.Patlayıcı madde imha uzmanları, aynı gün saat 20.00 sıralarında Seddülbahir köyü Tekke koyunda top mermisini önlem alınarak imha etti.

ÇANAKKALE Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen 50 santim uzunluğunda ve 15 santim çapındaki patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerince bölgede kontrollü bir şekilde imha edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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