Çanakkale Savaşı'nın "Hatıraları" Hakkari'de Sergileniyor

Hakkari'de, Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatın yer aldığı "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" açıldı.

Hakkari'de, Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatın yer aldığı "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" açıldı.



Atatürk Kültür Merkezi'nin zemin katındaki serginin açılışını Vali İdris Akbıyık yaptı.



Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin, Türk tarihi, milleti ve dünyası için dönüm noktası olduğunu söyledi.



Savaşın birçok yeni şeye sebep olduğunu belirten Akbıyık, şöyle konuştu:



"Hakkarilisi, Balıkesirlisi, Malatyalısı ile 250 bin şehit verdiğimiz bir varoluş savaşı. Bunu bütün gençlerimize, çocuklarımıza gezdirmemiz, göstermemiz, bu ruhu yaşatmamız gerekiyor. Ancak hepimiz aynı imkana sahip değiliz. Çok azımız Çanakkale'ye gidebiliyor. Bu müze o anlamda çok önemli. Beraber o ruhu bir nebze olsun göreceğiz, tadacağız. Çanakkale'den müzeyi buralara kadar getiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."



Müze Koordinatörü Cengiz Yürükaslan ise müzenin 9 yıldır Türkiye'yi dolaştığını anlattı.



Çanakkale'ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayan öğrencilere yönelik büyük bir kültür programı gerçekleştirdiklerini belirten Yürükaslan, "Tüm Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz senelerdir. Bu sene artık Doğu Anadolu'ya geçtik. Van'dan başladık, katılım olarak bir rekor kırdık. Müzeyi Sayın Valimiz İdris Akbıyık'ın isteğiyle Hakkari'ye getirdik." dedi.



Yürükaslan, kentteki tüm öğrencilerin programlı şekilde sergiyi gezeceklerini ifade ederek, "Çok özel malzemeler var müzede. Bin parçaya yakın materyal var burada. Biz ziyaretçilere anlatım yapıyoruz, gösteriyoruz, öyle gönderiyoruz. Sergi 28 Aralık'a kadar açık olacak." diye konuştu.



Ziyaretçilerden Zeynep Aydın da müzeyi gezerken duygulandığını dile getirerek, "O kadar zaman geçmiş üzerinden, şimdi görüyorsunuz şehitlerimizin ne kadar mücadele verdiğini, ne kadar zorluklar çektiğini. Bu yüzden insan tarihini bilmeli, saygı duymalı." dedi.



Vali Akbıyık beraberindeki Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve kurum amirleri ile müzeyi gezerek bilgi aldı.



Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi 10 gün açık kalacak.

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