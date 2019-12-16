Çanakkale Savaşı'nın "hatıraları" Kırıkhan'da sergileniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşı'nın 'hatıraları' Kırıkhan'da sergileniyor - Son Dakika

Çanakkale Savaşı'nın "hatıraları" Kırıkhan'da sergileniyor

7 saat önce

Kırıkhan ilçesinde, Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ile savaşta kullanılan mühimmatın yer aldığı "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" açıldı.

Çanakkale Savaşı'nın

Kırıkhan ilçesinde, Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ile savaşta kullanılan mühimmatın yer aldığı "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" açıldı.

Kırıkhan Öğretmenevi'nde düzenlenen sergiye öğrenci ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, burada yaptığı açıklamada, Çanakkale Gezici Müzesi ile öğrencilerin tarihi geçmişini görerek öğrenmelerini ve o ruhu yaşamalarını istediklerini söyledi.

Çanakkale ruhunun yaşatılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Yavuz, bu ruhun korunması ve yaşatılması amacıyla her yıl yaklaşık 200 öğrenciyi Çanakkale'ye gönderdiklerini belirtti.

Yavuz, Çanakkale'nin birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin bütünlüğünün nasıl korunduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.

"Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" 4 gün açık kalacak.

Çanakkale, Kırıkhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Dur" ihtarına uymayan sürücü polisin kaza yapmasına neden oldu: 2 yaralı
Kafasına araba lastiği takılan ineği vatandaşlar kurtardı Kuyuya düşen eşek iş makinesi yardımıyla kurtarıldı Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı

Son Dakika Haberleri
20:12 Orta Afrika Cumhuriyeti'nin sürgündeki devrik lideri Bozize ülkesine döndü - Son Dakika
20:07 Kılıçdaroğlu: "Türkiye Kazakistan'ın batıya ulaşımında önemli bir rol oynuyor" - Son Dakika
20:06 FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında son savunmalar alınıyor - Son Dakika
20:06 Saint Antoine Kilisesi'nde 'Angel' sergisi - Son Dakika
20:04 Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - Son Dakika
19:21 Zonguldak takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 20:21:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale Savaşı'nın "hatıraları" Kırıkhan'da sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]