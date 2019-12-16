Müzeyi gezen öğrenciler

Sergilenen eşyalar

Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un sergiyi gezmesi

Çanakkale Savaşı'nın "hatıraları" Kırıkhan'da sergileniyor

HATAY - Kırıkhan ilçesinde, Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ile savaşta kullanılan mühimmatın yer aldığı "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" açıldı.

Kırıkhan Öğretmenevi'nde düzenlenen sergiye öğrenci ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, burada yaptığı açıklamada, Çanakkale Gezici Müzesi ile öğrencilerin tarihi geçmişini görerek öğrenmelerini ve o ruhu yaşamalarını istediklerini söyledi.

Çanakkale ruhunun yaşatılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Yavuz, bu ruhun korunması ve yaşatılması amacıyla her yıl yaklaşık 200 öğrenciyi Çanakkale'ye gönderdiklerini belirtti.

Yavuz, Çanakkale'nin birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin bütünlüğünün nasıl korunduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.

"Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" 4 gün açık kalacak.