Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı EMITT Fuarı'nda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı EMITT Fuarı'nda - Son Dakika

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı EMITT Fuarı'nda

6 saat önce

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, turizm profesyonellerinin buluştuğu Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT), 'Bigalı Kalesi ve Müze' temalı standıyla yer aldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı EMITT Fuarı'nda, System.String[]

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, turizm profesyonellerinin buluştuğu Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT), 'Bigalı Kalesi ve Müze' temalı standıyla yer aldı.

24'ncü EMITT 2020 Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 2 Şubat'a kadar sürecek olan fuara dünyanın dört bir yanından çok sayıda tur operatörü ve turizm uzmanı katılacak. Yerli ve yabancı binlerce kişinin bir araya geldiği EMITT Fuarı'nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın açmış olduğu 'Bigalı Kalesi ve Müze' temalı stant büyük ilgi gördü. Standın müze bölümünde, Çanakkale Muharebeleri'nden kalan askeri ve kültürel varlıklar sergilendi. Ziyaretçiler savaş dönemine ait materyalleri görme imkanı buldu.

Fuarın açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca açılan 'Bigalı Kalesi ve Müze' temalı standı gezdi. Bakan Ersoy, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'den stant hakkında bilgi aldı.


Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:02 Kaynak: DHA
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