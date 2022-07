İhya edilen 'Kanlıdere Şehitliği' ziyarete açıldı

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ihyası gerçekleştirilen Kanlıdere Şehitliği, törenle ziyarete açıldı. Kanlıdere Şehitleri'nin yakınlarına 'Kent Şükran Beratı' takdim edildi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dönemin Harita Komutanı Şevki Paşa tarafından hazırlanan 1/5 bin ölçekli Çanakkale Tahkimat Haritası'nda yeri işaretli olan Kanlıdere Şehitliği'nin ihyası, Mimar Muharrem Hilmi Şenalp'in danışmanlığında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirildi. Şehitlik açılışına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey ve Adil Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile vatandaşlar katıldı. Tarihe Saygı Camii'nde okunan mevlidin ardından açılış konuşmaları yapıldı.

'EN ÇOK BALIKESİRLİ ŞEHİDİN OLDUĞU YERİ TESPİT ETTİK VE BURAYI İHYA ETTİK'Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları sırasında Kanlıdere bölgesinin en çetin mücadelenin yaşandığı yerlerden biri olduğunu belirtip, şunları kaydetti: "Şu an bulunduğumuz yerde 814 şehidimiz yatıyor. Bunların 80'i Balıkesir şehidi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile şehitlik ihya etmeye karar verdiğimizde en çok Balıkesirli şehidin olduğu yeri tespit ettik ve burayı ihya ettik. Bu topraklarda binlerce Mehmetçiğin hatırası var ve ayak izleri var. Bu topraklarda Seyit Onbaşı'nın ayak izleri var. Bu topraklarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ayak izleri var, hatıraları var. Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklara sahip çıkan bütün Balıkesir halkını gönülden tebrik ediyorum. Bu topraklara ne kadar hizmet etsek azdır. Yaptığımız bu çalışmalar onları unutmadığımızı, onları çok sevdiğimizi, Çanakkale ruhunu ebediyete kadar kuşaktan kuşağa aktaracağımızın bir nişanesidir."Çok önemli bir açılış yaptıklarını belirten Kaşdemir, "Bize göre burada çok anlamlı bir buluşma oldu. Kuvayımilliye ruhu ile Çanakkale ruhu bugün bir kez daha buluştu. Bu topraklarda inşallah ebediyete kadar Kuvayımilliye ruhu da hakim olacak, Çanakkale ruhu da hakim olacak. Bizlerde bu müstesna toprakların hizmetkarı olarak bu bayrakları burada dalgalandıracağız" dedi. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in kendilerine Tarihi Alan'da bir proje yapmak için öneri getirdiklerinde çok mutlu olduklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, şu ifadeleri kullandı: "Çanakkale'ye her yıl belediyeler olarak gençlerimizi, öğrencilerimizi, yetişkinlerimizi gönderiyoruz. Bin yıllık ecdadın emanetinin elde kalması için insanların nasıl şehit olduğunu, nasıl savaşıldığını, 'Çanakkale' denince hangi ruhun canlanması gerektiğini anlasınlar diye. Ama ne yazık ki bu koskoca alanın içerisinde Balıkesir olarak ortaya koyduğu bir şehitlik yoktu. Ben Alan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kara savaşlarının en yoğun olduğu ve en çok Balıkesirlinin şehit düştüğü noktayı bize tahsis edebileceklerini ve bu projeyi gerçekleştirebileceğimizi söyledi. Allah'a hamdolsun bugün biz Balıkesirliler ve protokolümüz olarak geldik." Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Balıkesir ile Çanakkale'yi birleştiren o iki ruhu bir araya getiren Kuvayımilliye ve Çanakkale ruhunu ilelebet yaşatacak olan girişimin sonuçlandığı ve bugün dualarla açılışını yapacağımız bir etkinliğe sahne oluyoruz. Bazı işler vardır ki o işleri yaptığınız zaman hiçbir tartışma olmaksızın onun altına imzanızı atarsınız. Burada yapılan işin altına hepimiz imzamızı atıyoruz" diye konuştu.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da "Burada yaptığımız her işte her projede elbette son derece gururluyuz ve bir o kadar da duygusalız, mutluyuz" dedi.ŞEHİT YAKINLARINA 'KENT ŞÜKRAN BERATI'Konuşmaların ardından Kanlıdere Şehitliği ziyarete açıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu, dua edildi. Kanlıdere bölgesinde şehit düşenlerin yakınlarına Kent Şükran Beratı verildi.Kanlıdere Şehidi Mustafa Ali oğlu İsmail'in torunu İsmail Çelik'e Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Şehit Ali'nin torunları İrfan Özkurt, Necati Özkurt, Ali Osman Özkurt ve Fatma Ozan'a Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Şehit Mehmet oğlu Hasan'ın torunu Mehmet Dal ve Abdullah Dal'a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kent Şükran Beratını takdim etti.Şehit torunu İsmail Çelik, "Dedem Kanlıdere muhaberesinde şehit düşmüş. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın" ifadesini kullandı.Şehit torunu Abdullah Dal ise "Bütün şehitlerimize minnettarımız, onlar sayesinde vatanımızda hür yaşıyoruz. Biz de her zaman vatanımız için şehit olmaya hazırız" dedi.