Çanakkale Savaşları- Gelibolu Tarihi Sergisi Tepe Nautilus'ta

Tepe Nautilus, 15-31 Mart tarihleri arasında Çanakkale Savaşı kahramanlarını özel bir sergiyle anıyor.

Tepe Nautilus 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü için hazırlanan "Çanakkale Savaşları- Gelibolu Tarihi" isimli sergi 15-31 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.Sergide, Osmanlı askerlerinin savaş sırasında kullandıkları su matarası, asker botları ve top mermilerinin yanı sıra; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve Hüseyin Avni Bey'in siperdeki fotoğrafları yer alıyor.

Tepe Nautilus, sergiyi ziyaret eden misafirlerini ise özel bir hediye ile karşılıyor.Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında Türkan Doğruöz, Yasemin Yücetürk ve Raşit Gündoğdu'nun hazırladığı 104 adet Çanakkale Günlükleri eserini hediye edecek olan Tepe Nautilus, 15 – 31 Mart tarihleri arasında tüm ziyaretçilerini bu özel sergiye bekliyor.