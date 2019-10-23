Son Dakika Haberleri: "Çanakkale Savaşları Gezici Sergisi" Afşin'de
Son Dakika Güncel 'Çanakkale Savaşları Gezici Sergisi' Afşin'de

"Çanakkale Savaşları Gezici Sergisi" Afşin'de

26 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "Çanakkale Savaşları am Gezici Sergisi" açıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "Çanakkale Savaşları am Gezici Sergisi" açıldı.

Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneği'nin "Bir Gün Değil, Her Gün Çanakkale" projesi kapsamında Afşin Kültür Evi'ndeki serginin açılışında konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Çanakkale Savaşları Gezici Sergisi"nin 3 Kasım'a kadar ziyarete açık olduğunu söyledi.

Tarih kitaplarından okunan büyük destanın, yaşanmışlıklarını Afşin'de öğrencilerle buluşturduklarını ifade eden Güven, "250 bin şehit verdiğimiz bir varoluş savaşı. Çanakkale Savaşı'nda kullanılan silahların, yaşam malzemelerinin yer aldığı bir müze ilçemize geldi. Bunu bütün gençlerimize, çocuklarımıza gezdirmemiz, göstermemiz, bu ruhu yaşatmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Çanakkale Savaşları Gezici Sergisi Müdürü Ali Murat ise Çanakkale ruhunu canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak için 9 yıldır Türkiye'yi gezdiklerine işaret etti.

Farklı projelerle 9 yıldır Türkiye'de il ve ilçeleri ziyaret etmeye çalıştıklarını dile getiren Murat, ."Amacımız, Çanakkale Savaşının ruhunu canlandırmak ve yetişecek olan nesle bu ruhu nakşederek, onlara ecdatlarını tanımalarını ve hangi şartlar altında bu savaşın yapıldığını gösterebilmek. Öğrencilerimize kendi geçmişi ve tarihi ile bağlantı kurdurmak adına Çanakkale'den çıkan en büyük gezici müze olarak Afşin ve diğer ilçelerimizi ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, Çanakkale Savaşları Gezici Sergisi Müdürü Ali Murat eşliğinde sergiyi gezdi.

Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş, Çanakkale, Afşin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Damadının boğazını kesmek için fırsat kollayan kayınpeder, kameralara yakalanmış
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı süresince gönüllü askerliğe 130'u kadın, 2 bin 330 kişi başvurdu Son dakika: İran'dan Soçi mutabakatına ilk yorum: Olumlu bir adım Doğal gazda haksız tahsilatı önleyecek karar: Geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 12:50:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Çanakkale Savaşları Gezici Sergisi" Afşin'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]