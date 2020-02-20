"Çanakkale Savaşları Gezici Sergisi" Dörtyol'da

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, "Çanakkale Savaşları Gezici Sergisi" açıldı.

Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneği'nin "Bir Gün Değil, Her Gün Çanakkale" projesi kapsamında düzenlenen sergi, Dörtyol'daki Atatürk Parkı'nda ziyarete açıldı.

Sergi Sorumlusu Sezgin Karaca, açılışta yaptığı konuşmada, amaçlarının Çanakkale ruhunu canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Serginin içerisinde binin üzerinde tarihi eser ile 30 panonun bulunduğunu belirten Karaca, serginin 2 gün boyunca ziyarete açık olacağını sözlerine ekledi.