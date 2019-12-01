Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 80'inci yılında anıldı - ÇANAKKALE

Çanakkale Savaşları'nda sırtlandığı büyük top mermisini kundağa yerleştirerek İngiliz zırhlı donanması "Ocean"ın vurulmasını sağlayan ve Osmanlı Ordusunun muharebeleri kazanmasında büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı, vefatının 80'inci yılında anıldı.

Çanakkale Savaları ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanlığınca düzenlenen etkinlik, Eceabat ilçesi Kilitbahir köyündeki Fatih Camisinde mevlit okutulmasıyla başladı.

Rumeli Mecidiye Tabyası'nda gerçekleştirilen törende konuşan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşları'nın kahramanı Seyit Onbaşı'yı anmak üzere toplandıklarını söyledi.

Seyit Onbaşı'nın büyük bir kahraman olduğunu ifade eden Kaşdemir, "Seyit Onbaşı Türk milletinin tarihinde abideleşmiş bir şahsiyet olarak gönlümüzde ve kalbimizde olacaktır. Çanakkale Savaşları'nda Seyit Onbaşı gibi, nice millet evlatları görevlerini yerine getirerek bu vatanı, bu bayrağı bize emanet etmişlerdir. İşte Seyit Onbaşı gibi vatanını ve milletini korumak uğruna Çanakkale'de, bir insanın kaldırabileceğinden çok fazla bir yükü omuzlarına alan o kahramanlar Çanakkale Ruhu'nun temsilcileridir. Çanakkale Ruhu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, Çanakkale Ruhu Seyit Onbaşı'dır, Çanakkale Ruhu vatan söz konusu olduğunda kara toprağın bağrına koşa koşa gidebilmektir." diye konuştu.

Okunan duaların ardından Seyit Onbaşı'nın buradaki heykeline karanfil bırakıldı.

Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli ile daire müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.