Son Dakika Haberleri: Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı kabri başında anıldı
Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı kabri başında anıldı - Son Dakika

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı kabri başında anıldı

6 saat önce

Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarından Seyit Onbaşı, vefatının 80'inci yılında Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarından Seyit Onbaşı, vefatının 80'inci yılında Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Mezarın bulunduğu Kocaseyit Mahallesi'nde düzenlenen anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar Seyit Onbaşı'nın mezarına kırmızı karanfil bıraktı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Koca Seyit" ve silah arkadaşlarının sayesinde bugün huzur içinde demokratik bir ortamda yaşandığını söyledi.

Seyit Onbaşı'nın savaştan sonra döndüğü köyünde vefat ettiğini belirten Yazıcı, "Koca Seyit'imizi anmak için geldik ve dua edip hayırla yad ettik. Onun nezdinde Çanakkale ve sonraki savaşlarda şehit olan ve daha sonra vefat eden herkese rahmet diliyoruz. Allah onları cennetinde ödüllendirsin." dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Savaşı Danışma ve Tanıtma Topluluğu Akademik Danışmanı Niyazi Sezen de 45 öğrenciyle Seyit Onbaşı'yı anmaya geldiklerini belirtti.

Anma etkinliğine katılanlar, mahalledeki müzede Seyit Onbaşı'nın torunu Muhammed Yıkar'dan da dedesinin hayat hikayesini dinledi.

Törene, AK Parti milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey, Adil Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı kabri başında anıldı

Balıkesir, Çanakkale, Havran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un yanı başındaki Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı
Manisa'da zeytin ağacı katliamı: 500'den fazla ağacı katlettiler Ukrayna'da kötü muamele: Bayrağımıza ve devletimize hakaret edildi Sultangazi'de yağmur altında metrelerce uzunluğunda çiğ köfte kuyruğu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 01:39:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı kabri başında anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]