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Çanakkale savaşları mobil müzesi Bayrampaşa'da - Son Dakika

Çanakkale savaşları mobil müzesi Bayrampaşa'da

15.09.2021 09:19

Çanakkale savaşları mobil müzesi Bayrampaşa'da Milli mücadelenin ruhunu barındıran, Çanakkale Savaşları'nda yaşananları resim ve görsellerle bugüne aktaran Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bayrampaşa'daki vatandaşlara kapılarını açtı.

Çanakkale savaşları mobil müzesi Bayrampaşa'da

İSTANBUL - Milli mücadelenin ruhunu barındıran, Çanakkale Savaşları'nda yaşananları resim ve görsellerle bugüne aktaran Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bayrampaşa'daki vatandaşlara kapılarını açtı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilde 7'den 77'ye herkese kapılarını açtı. Mobil müzenin içinde, içerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimler, çeşitli görsel materyaller bulunuyor. Mobil Müze Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi. Ambiyans ve tasarımlar ile "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye'nin dört bir yanına taşınıyor. Bayrampaşa Belediyesi tarafınca Atatürk Parkı'nda duran müze aracına gelen Bayrampaşa İlçe Kaymakamı Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ve AK Parti İlçe Başkanı Ersin Saçlı aracı gezdi.

"Unutmamak zorundayız, bizimde unutmamamız gerekiyor"

Çocukların, gençlerin, tüm halkın Çanakkale Savaşı'nda verilen mücadeleyi unutmamaları gerektiğini söyleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, "Bu müzede, bizim şanlı ecdadımızın 253 bin şehit verdiğimiz bu savaşta askerlerimizin, komutanlarımızın gelişmiş teknolojiye karşı, tüfeklere karşı, 1 dakikada 650 mermi atan İngilizler'in savaş silahlarına karşı bizlerin silahlarıyla mücadele ederek bu savaşı kazandığımız bir kahramanlık öyküsüyle karşı karşıyayız. Bunu buraya getirmemizdeki maksat şuydu: Hem evlatlarımıza hem de halkımıza buradaki tarihimizi tekrar göstermek ve o günlere tekrar onları götürmek. O hatırları mutlaka canlandırmamız lazım. Unutturmamak zorundayız. Bizim de unutmamamız gerekiyordu. Canlanmış olan bir takım resim ve filmlerle de o günlere döndük" açıklamasında bulundu.

"Çanakkaleye gitmeden burada destansı mücadeleyi görecekler"

Tırın içine girildiğinde Çanakkale'ye gitmiş kadar olunduğunu belirten Bayrampaşa İlçe Kaymakamı Soner Şenel, "Tırın içerisinde bir kez daha Gelibolu Yarımadası'na gitmiş kadar olduk. Bizim isteğimiz her Türk gencinin Çanakkale'ye gidip kahramanlığı, cesaretliliği görmesi. Kültür Başkanlığının desteğiyle Çanakkale Alan Başkanlığının hazırlamış olduğu bu tırla biz öğrencilerimizi bugün burada buluşturmuş oluyoruz ve öğrencilerimiz Çanakkale'ye gitmeden burada hızlandırılmış bir şekilde orada yapılan destansı mücadeleyi görecekler" dedi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 14-16 Eylül tarihleri arasında saat 16.00-00.00 saatleri arasında gezilebilecek.

(DZ- MB-ZA-

Çanakkale savaşları mobil müzesi Bayrampaşa'da
Çanakkale savaşları mobil müzesi Bayrampaşa'da
Çanakkale savaşları mobil müzesi Bayrampaşa'da
Çanakkale savaşları mobil müzesi Bayrampaşa'da
Çanakkale savaşları mobil müzesi Bayrampaşa'da

Atila Aydıner, Bayrampaşa, Çanakkale, Milli, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çanakkale savaşları mobil müzesi Bayrampaşa'da - Son Dakika


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