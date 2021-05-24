Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecik'te - Son Dakika

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecik'te

24.05.2021 16:04

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecik'te Minik öğrenciler Çanakkale Savaşını yaşayarak, duygu dolu anlar yaşadı Türkiye turu kapsamında Bilecik'e gelen "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı"nı ziyaret eden minik öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecik'te

Minik öğrenciler Çanakkale Savaşını yaşayarak, duygu dolu anlar yaşadı

BİLECİK - Türkiye turu kapsamında Bilecik'e gelen "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı"nı ziyaret eden minik öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projeyle hayata geçirilen ve Türkiye turuna geçen yıl temmuz ayında başlayan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı", 3 günlüğüne Bilecik'e geldi. Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açılan müzeye ziyaretçiler, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ateşi ölçülerek alındı. Açılışa Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve kurum müdürleri katıldı. Protokol üyeleri Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş'tan müze hakkında bilgi alırken, tırın 24-26 Mayıs tarihleri arasında saat 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Öte yandan tırı ziyaret eden ortaokul 6'ıncı sınıf öğrencileri bol bol fotoğraf çektirilen, duygu dolu anlar yaşadılar.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecik'te
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecik'te
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecik'te
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecik'te

Çanakkale, Bilecik, Türkiye, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecik'te - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı! Belediye önünde hareketli anlar Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı! Belediye önünde hareketli anlar Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu İki taksici, aracı durağın önüne park etmeleri nedeniyle otizmli minik kız ve annesine kabusu yaşattı İki taksici, aracı durağın önüne park etmeleri nedeniyle otizmli minik kız ve annesine kabusu yaşattı Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz?

Son Dakika Haberleri
17:10 Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet
17:03 Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı! Belediye önünde hareketli anlar
17:02 Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor
16:55 Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu
16:29 Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti
16:18 Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!
16:13 Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti
16:08 Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor
16:04 2'si sözde üst düzey 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi! MİT ve TSK'dan ortak operasyon
15:59 TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı
Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet         
17:11
Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor         
17:02
Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti         
16:30
Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!         
16:19
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı? Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı?         
15:58
Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim         
15:31
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
14:31
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 17:20:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecik'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement