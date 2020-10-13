"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Bitlislilerle buluşacak - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" 16-17 Ekim'de Bitlis'te açılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin 81 ilde 7'den 77'ye herkese kapılarını açtığı belirtildi.

Mobil müzede, Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin sergilenerek videoların izletileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çanakkale Cephesi'nden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunun tıpkı o gündeymiş gibi yaşanabilmesini sağlamak amacıyla projelendirildi. Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile 'Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale' ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye'nin dört bir yanına taşınacak. Bu kapsamda mobil müze, 16-17 Ekim tarihlerinde 2 gün boyunca Bitlis'te olacaktır."

Proje kapsamında, Çanakkale'ye henüz gitmemiş, şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyen insanlar için mobil tır konseptinin geliştirildiği aktarılan açıklamada, mobil tırın ülkenin tamamını gezeceği vurgulandı.