Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bitlislilerle buluştu - Son Dakika

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bitlislilerle buluştu

16.10.2020 22:21

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında, Çanakkale Savaşları dönemine ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu mobil müze, Bitlislilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında, Çanakkale Savaşları dönemine ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu mobil müze, Bitlislilerle buluştu.

Bitlis Ulu Cami meydanında ziyarete açılan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülüp maske kontrolü yapıldıktan sonra müzeye alınan vatandaşlar, Çanakkale Savaşlarında kullanılan silah, malzeme, mermi ve cephanelerle o günkü ruhu vatandaşlara yaşattı.

Çanakkale Savaşlarının yaşandığı Gelibolu ilçesinde kaymakamlık yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, mobil müzeyi gezerek duygu dolu anlar yaşadı.

Vali Çağatay, gazetecilere, 1915'te Çanakkale savaşlarının gösterdiği kanlı muhaberenin gerçekleştiği tarihin en büyük ve en önemli zaferlerinden birinin yaşandığı söyledi.

2,5 yıl Gelibolu'da kaymakam olarak görev yaptığını ve 100. yılının kutlandığı dönemin kendisine denk geldiğini belirten Çağatay, şöyle konuştu:

"Duygumu artıran en önemli mevzu tarihimizin başlangıç noktası olan Ahlat ilçesinin bağlı olduğu Bitlis valisiyim. Hikayenin başlandığı topraklarda valiyim. Bizi bu topraklardan atmaya çalışan ama başaramadıkları Çanakkale muharebesinin gerçekleştiği yerde kaymakamlık yaptım. Bu hakikaten çok güzel bir hizmet olmuş."

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bitlislilerle buluştu
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bitlislilerle buluştu
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bitlislilerle buluştu
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bitlislilerle buluştu

Çanakkale, Turizm, Bitlis, Müze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bitlislilerle buluştu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehditvari sözler: Ciddi sonuçları olacak Paris'te bir kişi başı kesilerek öldürüldü, polis salgırganı vurarak etkisiz hale getirdi Tabloda yer almayan semptomsuz vakalar aramızda mı dolaşıyor? Bakan Koca merak edilen soruyu cevapladı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü         
20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce attığımız imzayla gerçekleştirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce attığımız imzayla gerçekleştirdik         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1812 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1812 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Ermenistan'ın yardımına Rusya koştu! Askeri teçhizat ve silah sevkiyatının görüntüleri ortaya çıktı Ermenistan'ın yardımına Rusya koştu! Askeri teçhizat ve silah sevkiyatının görüntüleri ortaya çıktı         
19:03
"Cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebi reddedildi         
18:54
Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var         
16:46
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:30
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Bu gece başlıyor! Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor Bu gece başlıyor! Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor         
09:21
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 22:30:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bitlislilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei