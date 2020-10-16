Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bitlislilerle buluştu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında, Çanakkale Savaşları dönemine ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu mobil müze, Bitlislilerle buluştu.

Bitlis Ulu Cami meydanında ziyarete açılan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülüp maske kontrolü yapıldıktan sonra müzeye alınan vatandaşlar, Çanakkale Savaşlarında kullanılan silah, malzeme, mermi ve cephanelerle o günkü ruhu vatandaşlara yaşattı.

Çanakkale Savaşlarının yaşandığı Gelibolu ilçesinde kaymakamlık yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, mobil müzeyi gezerek duygu dolu anlar yaşadı.

Vali Çağatay, gazetecilere, 1915'te Çanakkale savaşlarının gösterdiği kanlı muhaberenin gerçekleştiği tarihin en büyük ve en önemli zaferlerinden birinin yaşandığı söyledi.

2,5 yıl Gelibolu'da kaymakam olarak görev yaptığını ve 100. yılının kutlandığı dönemin kendisine denk geldiğini belirten Çağatay, şöyle konuştu:

"Duygumu artıran en önemli mevzu tarihimizin başlangıç noktası olan Ahlat ilçesinin bağlı olduğu Bitlis valisiyim. Hikayenin başlandığı topraklarda valiyim. Bizi bu topraklardan atmaya çalışan ama başaramadıkları Çanakkale muharebesinin gerçekleştiği yerde kaymakamlık yaptım. Bu hakikaten çok güzel bir hizmet olmuş."