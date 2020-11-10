"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Erzincanlı Kıbrıs gazilerini duygulandırdı - Son Dakika

Erzincan'daki Kıbrıs gazileri, Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan ve Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilde 7'den 77'ye herkese kapılarını açmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda 42. şehir olarak Erzincan'a gelen mobil müzeyi gezen gaziler, duygulu anlar yaşadı.

Erzincan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, AA muhabirine, müzeyi gezerken Çanakkale ruhunu yaşadıklarını söyledi.

Atalarının ve dedelerinin 7 düvele karşı savaştığını ifade eden Taş, "Bizi de 1974 yılında Kıbrıs'a devletimiz gönderdi ve oradan zaferle çıktık. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. 1915 yani 105 sene önceki yokluk içerisinde bu Çanakkale savaşları kazanılıyorsa, bu gün Allah'a şükür Türk ordusunun önünde hiç kimse duramaz. Varlık, bolluk ve bereket içerisindeyiz." dedi.

Kıbrıs gazisi Nihat Turan da dedesinin Çanakkale'de savaştığını belirterek, "Ağa Çavuş'un torunuyum, ben de Kıbrıs'ta savaştım. Başarılarla görevimizi yerine getirdik. Milletimizden, devletimizden Allah yüz bin kere razı olsun. Çok duygulandım, aynen Kıbrıs'taki savaşa girmiş gibi olduk. 7 düvel vurdu, bizi yıkamadı şimdi de Allah'a şükür topumuz, tankımız, milletimiz, devletimiz kuvvetli." ifadelerini kullandı.