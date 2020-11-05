"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Erzincanlılarla buluşacak - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Erzincan'da açılacak.

Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin 9- 10 Kasım'da Barış Manço Parkı Saat Kulesi önünde ziyarete açılacağı belirtildi.

Müzenin, 81 ilde 7'den 77'ye herkese kapılarını açtığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesi'nden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale'de mücadele eden askerleri temsilen bir askerin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunun, tıpkı o gündeymiş gibi yaşanabilmesini sağlamak amacıyla tasarlandı."

Açıklamada, Çanakkale'ye henüz gitmemiş, şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyen insanlar için "Mobil tır" konsepti ile tasarlanan müzenin ülkenin tamamını gezerek bu ruhun yaşatılmasının amaçlandığı aktarıldı.