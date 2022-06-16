"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Gümüşhacıköy'de - Son Dakika
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"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Gümüşhacıköy'de

16.06.2022 15:59
"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Gümüşhacıköy'de

Çanakkale Savaşları'ndan kalma obje ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine geldi.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma obje ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine geldi.

Çanakkale Savaşı 100. Yıl Derneği adına "Bir Gün Değil Her Gün Çanakkale Projesi" kapsamında Çanakkale'den yola çıkan ve Çanakkale Savaşları'ndan kalma obje ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Gümüşhacıköy Spor Salonu'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ziyaretçiler, Çanakkale Savaşı ile ilgili resim, fotoğraf, çeşitli görsel materyal ve videoların izletildiği müzede, Çanakkale cephesinden kalan çeşitli savaş objelerin sergilendiği bölümleri gezdi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi proje koordinatörlerinden Ali Murat Kalegil, AA muhabirine, müzenin 2 gün boyunca ziyarete açık tutulacağını belirterek, "Müzede 26 vitrin, 26 anlatım panosu, bir temsili şehitlik ve siper canlandırmasından oluşan sergimiz var. 26 masada 250'nin üzerinde çeşitlilikte Çanakkale Savaşları'nda kullanılmış, oradaki şehit ve gazilerden hatıra kalmış objeler sergileniyor." dedi.

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Kaynak: AA

Gümüşhacıköy, Çanakkale, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Gümüşhacıköy'de - Son Dakika

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