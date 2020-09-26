Son dakika... Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Iğdır'da - Son Dakika

Kentte gün boyu açık kalacak mobil müzede, Çanakkale Savaşı ile ilgili objeler ve dijital gösteriler yer alıyor.

"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle yola çıkan ve Zübeyde Hanım Bulvarın'da ziyarete açılan mobil müzeye, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği proje kapsamında, Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Iğdırlılarla buluştu.

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