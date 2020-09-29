"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" kapılarını Ağrılılara açtı - Son Dakika

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" kapılarını Ağrılılara açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesinde hayata geçirilen "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Ağrılı vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesinde hayata geçirilen "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Ağrılı vatandaşların ziyaretine açıldı.

İçinde Çanakkale Savaşı'nı konu edinen resimlerin, videoların ve görsel materyallerin bulunduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", bugün Ağrı'nın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde Ağrılı vatandaşlara kapılarını açtı. Türkiye'nin 81 ilini gezerek Çanakkale Savaşı'nı konu alan 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Ağrılı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında müzenin girişinde bulunan görevliler tarafından vatandaşların ateşleri ölçülüp maske kontrolleri yapıldı.

Çanakkale Savaşı'nı anlatan bu tarz projeleri olumlu ve anlamlı bulduğunu dile getiren Çetin Tokuz isimli vatandaş, kısa bir zaman dilimi içerisinde bu kadar önemli ve değerli bir tarihi projeyi bir güne sığdırmanın yetersiz olduğunu söyledi. Özellikle yeni neslin tarih bilincini canlı tutmak için bu tarz etkinliklerin uzun süreli yapılması gerektiğine dikkat çeken Tokuz, "Geçmişi bize hatırlattığı için, tarihimizi bize hatırlattığı için isabetli buluyorum bu tarz projeleri ama bu tarz projelerin bir güne sığdırılmasını yadırgıyorum. Bu tarz projeleri bir güne sığdırmak doğru değil. Birçok insanın bu müzeyi görmesi için daha uzun bir süre bu müzenin burada açık kalması gerekiyor. Tarihini bilen bir neslin yetişmesi için bu tür faaliyetlerin devamlılık içermesi gerekiyor. Yeni nesil bu ülkenin ne zorluklara göğüs gerilerek kazanıldığından haberleri bile yok. Yeni neslin tarih bilincini diri tutmak için bu projenin Ağrı'da ve diğer bütün illerimizde daha uzun süreli tanıtımının yapılması daha da anlamlı olacaktır" dedi.

"Müzenin içine girdiğimde tüylerim diken diken oldu"

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlardan Erhan Aslan ise müzeye girdiği ilk anda tüylerinin diken diken olduğunu, bu vatanın ne zorluklarla kazanıldığını bir kez daha anladığını ifade etti. Bu tarz projelerin devamının gelmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, "Bu güzel vatanda yaşıyoruz ama bazı güzel şeylerin farkında değiliz. Müzenin içine girdiğimde tüylerim diken diken oldu. Bu vatanın kolay bir şekilde kazanılmadığını şimdi daha iyi anladım. Tarihimizi, sahip olduğumuz değerleri ve bu vatan için verilen bedelleri unutmamak adına bu tarz müzelerin sayısının daha da arttırılması gerekiyor. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim ki şu anda bu müzeyi ziyaret ettiğim için bir yandan çok mutluyum bir yandan da hüzünlüyüm. Yani şairin de dediği gibi "Yaprak döker bir yanım bir yanım bahar bahçe" hissini yaşıyorum. Bütün vatandaşlarımızın bu müzeyi gelip görmesini özellikle tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - AĞRI

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi kapılarını Ağrılılara açtı
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi kapılarını Ağrılılara açtı
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi kapılarını Ağrılılara açtı
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi kapılarını Ağrılılara açtı
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi kapılarını Ağrılılara açtı
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi kapılarını Ağrılılara açtı
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi kapılarını Ağrılılara açtı
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi kapılarını Ağrılılara açtı

Çanakkale, Vatandaş, Turizm, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 23:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' kapılarını Ağrılılara açtı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi
Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı         
00:01
Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi         
22:22
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz         
18:12
Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi         
17:15
Atmaca füzesinde seri üretime geçilmesi için son bir test kaldı Atmaca füzesinde seri üretime geçilmesi için son bir test kaldı         
15:27
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Kamyonete tutunan patenli kızlar: Ağabey çekme, annem kızıyor Kamyonete tutunan patenli kızlar: Ağabey çekme, annem kızıyor         
11:31
25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi 25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi         
11:25
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Türkiye'yi ayağa kaldıran Duygu Delen'in ölümünde bilirkişi raporu hazırlandı: Düşmeden önce bilinci kapalıymış Türkiye'yi ayağa kaldıran Duygu Delen'in ölümünde bilirkişi raporu hazırlandı: Düşmeden önce bilinci kapalıymış         
10:43
Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor         
09:36
Vatandaşı canından bezdiren abonelik iptalleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek Vatandaşı canından bezdiren abonelik iptalleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek         
08:17
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 05:41:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" kapılarını Ağrılılara açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei