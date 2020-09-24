"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Kars'ta ziyarete açıldı - Son Dakika

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Kars'ta ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği proje kapsamında, Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Kars'ta ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği proje kapsamında, Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Kars'ta ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle yola çıkan ve Valilik önünde ziyarete açılan mobil müzeye, vatandaşlar ilgi gösterdi. Vali Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, mobil müzeyi ziyaret etti. Kentte iki gün bulunacak mobil müzede, Çanakkale Savaşı ile ilgili resimler, fotoğraflar, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletildiği ekranlar yer alıyor.

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Valiliği: Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir

Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi

Yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden genç kadının, fenalaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı

Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu

Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı

Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor

Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu