Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kilis'te ziyaretçilere kapılarını açtı - Son Dakika

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kilis'te ziyaretçilere kapılarını açtı

24.11.2020 12:49
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kilis'te ziyaretçilere kapılarını açtı, System.String[]

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kilisli vatandaşları Çanakkale ruhuyla buluşturdu.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kilisli vatandaşları Çanakkale ruhuyla buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale'den yola çıkan mobil müze, Kilis'te vatandaşların ziyaretine açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda ziyaretçilerini kabul eden mobil müzeyi Vali Recep Soytürk ve vatandaşlar ziyaret etti.

Proje Koordinatörü Engin Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobil müzeyle, Çanakkale'ye gidemeyen vatandaşları Çanakkale ruhuyla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanını gezeceklerini anlatan Karataş, "22 Temmuz'da al sancağın dalgalandığı her yerde Çanakkale ülküsüyle yola çıkarak, şu anda 47. ilimiz olan Kilis'e gelmiş bulunmaktayız. İnşallah 81 ilimizi projemiz kapsamında 2 kez dolaşacağız." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla bütün önlemleri aldıklarını belirten Karataş, müze içerisinde 7 ayrı vitrinde ziyaretçilere Çanakkale Savaşı destanını anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Karataş, gittikleri illerde vatandaşların müzeye yoğun ilgi gösterdiklerini ifade ederek, "Bu zamana kadar takribi 70 binin üzerinde ziyaretçi kabul etmişizdir. İnşallah tüm Türkiye'yi gezerek bu mirası, gidemeyen dezavantajlı vatandaşların ayağına kadar götürerek bir nebze de olsa onlara bu duyguyu, mirası hissettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Karataş, vatandaşların 24-25 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda saat 9.00 ile 18.00 arasında müzeyi gezebileceklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretçilerden Erkan Orhan da Çanakkale'ye gitmeyi çok istediğini ancak gidemediğini belirterek, "Bugün burada Çanakkale Savaşı'nın izlerini görmek beni çok duygulandırdı. Bir an kendimi Çanakkale'de hisseder gibi oldum. O duyguyu içeride yaşadım. Atalarımızın ne zorluklarla bu savaşı kazandığını, havada birbirine geçen kurşunları gördüm." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı, Çanakkale, Karataş, Kilis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kilis'te ziyaretçilere kapılarını açtı - Son Dakika


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