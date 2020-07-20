Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kırklareli'nde - Son Dakika

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Babaeski ilçesinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Babaeski Kaymakamlığı önünde kapılarını açan müzeyi çok sayıda kişi ziyaret etti.

İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletildiği ekranların, Çanakkale Cephesi'nden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergilendiği bir bölümün ve Çanakkale askeri heykelinin de bulunduğu müze, ilgi gördü.

Müze bugün de ziyaretçilerini ağırladıktan sonra kentten ayrılacak.

Bu arada müzeye girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü ve maske kontrolü yapıldı.