Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kütahya'da - Son Dakika

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kütahya'da
23.03.2021 17:13
Çanakkale ruhunu Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıran Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kütahya'ya geldi.
Çanakkale ruhunu Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıran Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kütahya'ya geldi.
106. yıl önce emperyalist güçlere karşı kazanılan savaşın ruhunu, 106 yıl sonra bile yansıtan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin, Türkiye gezisinde ki durağı Kütahya oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Türkiye turuna çıkan mobil müze, Kütahyalılar tarafından gezildi. Mobil müzeyi, Vali Ali Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden ve il protokolü, müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. - KÜTAHYA
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