Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Malazgirtlilerle buluştu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında, Çanakkale Savaşları dönemine ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu mobil müze, Malazgirtlilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından oluşturulan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" tırı, Muş'un Malazgirt ilçesine geldi.

Kentte ziyarete açılmasının ardından ilçe merkezine gelen mobil müzeye, vatandaşlar ve öğrenciler ilgi gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülüp maske kontrolü yapıldıktan sonra müzeye alınan vatandaşlar, Çanakkale ruhunu ilk günkü gibi yaşadı.

Gün boyu belediyenin otoparkında ziyarete açık kalacak müzede, Çanakkale Savaşı ile ilgili objeler ve dijital gösteriler yer alıyor.

Mobil müzesini gezen İlçe Kaymakamı Emre Yalçın ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi de müze görevlisinden bilgi aldı.