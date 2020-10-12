Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Muşlularla buluşacak - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 14 Ekim'de Muş'ta açılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin 81 ilde 7'den 77'ye herkese kapılarını açtığı belirtildi.

Çanakkale Savaşı ile ilgili resim, fotoğraf, çeşitli görsel materyal ve videoların izletileceği müzede, Çanakkale Cephesinden kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bölüm ile Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu aktarıldı.

Vatandaşların Çanakkale ruhunu ilk günkü gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirilen müzenin 14-15 Ekim'de Muş'ta olacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında, Çanakkale'ye henüz gitmemiş olan, bu şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyen insanlarımız için bir mobil tır konsepti geliştirilip, ülkemizin tamamını gezerek hizmet verilmesi amaçlandı. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile tarihi yarımadaya gelmemiş ve gelemeyecek olan dezavantajlı gruplara, bu miras ulaştırılmış olacaktır. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin 81 ilimizde yer alan gençleri önceleyerek tüm vatandaşlarımıza hizmet etmesi planlanmaktadır."