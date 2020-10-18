Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tatvanlılarla buluştu - Son Dakika

Bir alışveriş merkezi önünde açılan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında, Çanakkale Savaşları dönemine ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu mobil müze, Tatvanlılarla buluştu.

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