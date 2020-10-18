Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tatvanlılarla buluştu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında, Çanakkale Savaşları dönemine ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu mobil müze, Tatvanlılarla buluştu.
Bir alışveriş merkezi önünde açılan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülüp maske kontrolü yapıldıktan sonra müzeye alınan vatandaşlar, Çanakkale Savaşında kullanılan silah, malzeme, mermileri görme imkanı buldu.
- Kaynak: AA
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