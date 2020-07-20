Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tekirdağ'da - Son Dakika

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Tekirdağ'da ziyaretçilerini ağırlıyor.



Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanda kapılarını Tekirdağlılara açan müzeyi çok sayıda kişi ziyaret ediyor.



İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletildiği ekranların, Çanakkale Cephesi'nden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergilendiği bir bölümün ve Çanakkale askeri heykelinin de bulunduğu müze, ilgi gördü.



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de müzeyi ziyaret edip, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'ndan bilgi aldı.

Müze yarın da ziyaretçilerini ağırladıktan sonra kentten ayrılacak.

Bu arada müzeye girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü ve maske kontrolü yapıldı.