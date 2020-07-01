"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" tırı Edirne'ye gelecek - Son Dakika

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" tırının 15-16 Temmuz'da Edirne'ye geleceğini bildirdi.
Soytürk, bakanlığın "Gezgin Kültür Festivali" projesi kapsamında hazırlanan gezici müzenin tüm Türkiye'yi dolaşacağını belirtti.
Çanakkale Savaşları'nın anlatıldığı gezici müzeyi Edirnelilerin 2 gün boyunca ücretsiz gezebileceğini aktaran Soytürk, "Bakanlığımızın 'Gezgin Ku¨ltu¨r Festivali' projesi kapsamında Tu¨rkiye'yi dolas¸acak olan 'C¸anakkale Savas¸ları Mobil Mu¨zesi' tırı 15-16 Temmuz tarihlerinde Edirne'mizde olacak. Edirne'de yaşayan vatandaşlarımızı gezici müzeyi gezmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.