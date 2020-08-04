"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" tırı Kocaeli'ye gelecek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Gezgin Kültür Festivali" kapsamında hayata geçirilen, "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" tırının, 8-10 Ağustos'ta Kocaeli'ye geleceği bildirildi.

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gezgin Kültür Festivali" projesi kapsamında hazırlanan gezici müzenin tüm Türkiye'yi dolaşacağı belirtildi.

Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği mobil müzede ayrıca Çanakkale cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin ve askerin heykellerinin de yer alacağı ifade edilidi.

Kocaeli Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenlediği ve Büyükşehir Belediyesi, ilçe kaymakamlık ve belediyelerinin de destek verdiği mobil müzenin, 8 Ağustos Cumartesi Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda, 9 Ağustos Pazar İzmit Sekapark ve 10 Ağustos Pazartesi Gölcük Anıtpark'ta, 12.00-21.00 saatlerinde halkın ziyaretine açık olacağı kaydedildi.