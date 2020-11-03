"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" kapılarını açtı - Son Dakika

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" kapılarını açtı

03.11.2020 14:13

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Tunceli'de kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Tunceli'de kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan ve Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilde 7'den 77'ye herkese kapılarını açmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Tunceli'ye de gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, kent merkezindeki Yer Altı Çarşısı girişinde ziyarete açıldı.

Çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği müzeye, ziyaretçiler Kovid-19 tedbirlerine uyularak alındı.

Ziyaretçiler, Çanakkale Savaşı ile ilgili resim, fotoğraf, çeşitli görsel materyal ve videoların izletildiği müzede, Çanakkale cephesinden kalan çeşitli savaş objelerin sergilendiği bölümleri gezdi ve Çanakkale askerinin heykelini inceledi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi proje koordinatörü Engin Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzenin 2 gün boyunca ziyarete açık tutulacağını söyledi.

Ziyaretçilerin, sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arasında müzeyi gezebileceğini belirten Karataş, "Müzede 7 ayrı vitrinde Çanakkale Savaşları'nı anlatıyoruz. Bu vitrinlerin içerisinde savaş eserleri, belgeseller, görseller ve ses sistemi ile ambiyans bütünlüğü sağlanarak Çanakkale Savaşları halkımıza tanıtılıyor." dedi.

Ziyaretçilerden Akın Satı da askerlik görevini Çanakkale'de yaptığını ve müzeyi Tunceli'de görünce hemen ziyaret ederek, duygu dolu anlar yaşadığını ifade etti.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi kapılarını açtı
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi kapılarını açtı
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi kapılarını açtı
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi kapılarını açtı

Çanakkale, Tunceli, Turizm, Savaş, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' kapılarını açtı - Son Dakika


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