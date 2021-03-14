Çanakkale Savaşları mobil müzesi Türkiye yollarında - Son Dakika

Çanakkale Savaşları mobil müzesi Türkiye yollarında

14.03.2021 10:57
Çanakkale Savaşları mobil müzesi Türkiye yollarında, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale destanının ruhunu yaşatmak amacıyla hazırladığı mobil müze Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale destanının ruhunu yaşatmak amacıyla hazırladığı mobil müze Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Haziran 2020'de Ankara'dan uğurladığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" cepheden günümüze ulaşan savaş objelerini, askerleri betimleyen heykelleri ve çeşitli görsel içeriklerin yansıtıldığı ekranlarıyla ziyaretçilerine o günleri yeniden yaşatmayı amaçlıyor.

Göz alıcı atmosferi, dış sesi ve tasarımlarıyla ilgi gören müze tırında korona virüs salgını nedeniyle gerekli tüm tedbirlerin de hassasiyetle alınmış durumda olduğu belirtildi. Ziyaretçi sınırlaması da uygulanan mobil müze aynı anda 10 kişi ağırlıyor. Özellikle tarihi yarımadaya gelemeyecek olan dezavantajlı gruplara bu mirası ulaştıran müze, Ankara'dan Çanakkale'ye doğru yola çıktığı günden beri 68 ile uğradı ve 79 binden fazla ziyaretçi ağırladı.

Türkiye'nin 81 iline 3 Mayıs'a kadar ulaşması hedeflenen müze tırı için ayrıca "canakkalemobilmüzesi" instagram, facebook ve twitter adresleri de oluşturuldu. Sosyal medya hesapları üzerinden dünyada da farkındalık oluşturan mobil müze tırının şehir şehir gezdiği Türkiye'de 100 bin aktif, 1 milyon dolaylı iletişim kurması bekleniyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi mobil müzesinin yol haritası şöyle olacak:

Çanakkale 17-19 Mart, Kütahya 23 Mart, Uşak 25-26 Mart, Manisa 27 Mart, İzmir 30-31 Mart, Aydın 5-6 Nisan, Muğla 7-8 Nisan, Denizli 9-10 Nisan, Burdur 12-13 Nisan, Isparta 14-15 Nisan, Antalya 16-17 Nisan, Niğde 22- 23 Nisan, Kayseri 24-26 Nisan, Nevşehir 28 Nisan. - ANKARA

Çanakkale Savaşları mobil müzesi Türkiye yollarında

Çanakkale, Turizm, Nisan, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşları mobil müzesi Türkiye yollarında - Son Dakika


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