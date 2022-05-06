Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Yalova'da ziyarete açıldı - Son Dakika

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Yalova'da ziyarete açıldı.

"Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale" temasıyla Türkiye'yi dolaşan mobil müze, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırıldı.

Müzede, Çanakkale Savaşları'ndan kalma savaş araçları, silah ve mühimmatlar ile resim ve fotoğraflar bulunuyor.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Koordinatörü Engin Karataş, gazetecilere, tırın 3 gün boyunca 10.00-18.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebileceğini söyledi.

Müzede bulunan 7 vitrinde tarihi eserlerin, savaş belgeselleri ve görseller eşliğinde sunulduğunu aktaran Karataş, şöyle konuştu:

"Çanakkale Savaşı'ndan kalmış askeri ekipmanlar, üniformalar, yine cephelerden şehitlerimizin annelerine yazmış olduğu mektupları sergiliyoruz. 2 Temmuz 2020'de yola çıktık. 81 ile gittik. İllere iki defa gittik ve şu anda üçüncü turumuza başladık. Şu zamana kadar 200 binin üzerinde misafir ağırladık."

Gittikleri illerde özellikle gençlerin ilgisinin çok fazla olduğunu ve olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Karataş, Çanakkale'ye gitme fırsatı bulamayanların sunulan imkandan dolayı teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.