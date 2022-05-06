Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Yalova'da ziyarete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Yalova'da ziyarete açıldı

06.05.2022 15:06
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Yalova'da ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Yalova'da ziyarete açıldı.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Yalova'da ziyarete açıldı.

"Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale" temasıyla Türkiye'yi dolaşan mobil müze, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırıldı.

Müzede, Çanakkale Savaşları'ndan kalma savaş araçları, silah ve mühimmatlar ile resim ve fotoğraflar bulunuyor.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Koordinatörü Engin Karataş, gazetecilere, tırın 3 gün boyunca 10.00-18.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebileceğini söyledi.

Müzede bulunan 7 vitrinde tarihi eserlerin, savaş belgeselleri ve görseller eşliğinde sunulduğunu aktaran Karataş, şöyle konuştu:

"Çanakkale Savaşı'ndan kalmış askeri ekipmanlar, üniformalar, yine cephelerden şehitlerimizin annelerine yazmış olduğu mektupları sergiliyoruz. 2 Temmuz 2020'de yola çıktık. 81 ile gittik. İllere iki defa gittik ve şu anda üçüncü turumuza başladık. Şu zamana kadar 200 binin üzerinde misafir ağırladık."

Gittikleri illerde özellikle gençlerin ilgisinin çok fazla olduğunu ve olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Karataş, Çanakkale'ye gitme fırsatı bulamayanların sunulan imkandan dolayı teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Kuru soğan zam şampiyonu oldu Kuru soğan zam şampiyonu oldu Bayramiç zeytinyağı coğrafi ürün işareti aldı Bayramiç zeytinyağı coğrafi ürün işareti aldı

Çanakkale, Türkiye, Yalova, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Yalova'da ziyarete açıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:09 Kendini kargo görevlisi olarak tanıtan kişiye kargo teslimat kodunu verdi, başına gelmeyen kalmadı
15:05 İskeledeki görevli personelden kahramanca hareket! Denize düşen çocuğu yüzerek kurtardı
15:05 Bakan Nebati'den Soylu'ya tam destek ! Hem ziyaret etti, hem de destek mesajı yayınladı
14:58 İngiliz futbolcu Jack Grealish'in yeni aşkı Türk güzel Ekin-Su Cülcüloğlu çıktı
13:17 "Genel af" çağrısı yapan Mustafa Sarıgül'den mültecilere dair dikkat çeken öneri: AB ülkelerine eşit olarak dağıtılsınlar
14:38 İyilik dizisinde bu akşam neler olacak? Damla, Neslihan'a nasıl bir oyun hazırladı?
14:33 Ümit Özdağ'ın "arkalarında karanlık odaklar var" dediği Ataman Kardeşliği kim? İşte grup hakkında bilinenler
14:25 TÜİK'ten yürek burkan rapor: Maddi yoksunluk oranı yüzde 27,2, borçlu sayısı yüzde 63,7
14:16 Aziz dizisi bu akşam izleyicisiyle buluşacak! Galip Payidar'ın tutuklanması gerilimi daha da artıracak
14:09 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan "Nagehan Alçı" açıklaması: Fotoğrafın bütününe bakıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 15:16:34. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Yalova'da ziyarete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement